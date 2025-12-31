 Aller au contenu principal
Nike : le directeur général a acheté des actions d'environ un million de dollars
information fournie par AOF 31/12/2025 à 14:34

(AOF) - Selon un document officiel déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), le gendarme boursier américain, le directeur général de Nike, Elliott Hill, a acheté lundi des actions de l'équipementier sportif pour près d'un million de dollars, soit 16 388 actions à 61,1 dollars l'unité. Ce document est un "Form 4". Il est obligatoirement rempli par les dirigeants d'entreprises cotées aux Etats-Unis lorsqu'ils achètent ou vendent des actions de leur propre société (opérations d'initiés).

