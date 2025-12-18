Nike gagne du terrain avant la publication de ses résultats après la clôture de la bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de Nike NKE.N en hausse de 0,8% jeudi, le fabricant de chaussures et de vêtements de sport devant annoncer une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre dans ses résultats trimestriels, attendus après la clôture de la bourse ** Les analystes s'attendent en moyenne à un chiffre d'affaires de NKE pour son deuxième trimestre fiscal de 12,22 milliards de dollars, contre 12,35 milliards de dollars au deuxième trimestre comparable de l'année précédente et à un BPA ajusté de 38 cents contre 78 cents il y a un an, selon LSEG

** Les analystes de Jefferies, qui ont une note d'achat sur NKE, ont déclaré dans une note récente que les résultats devraient "montrer que NKE est en train de construire sur l'élan du premier trimestre fiscal"

** « Malgré les vents contraires des tarifs douaniers et les ventes de liquidation, nous prévoyons un léger dépassement par rapport aux attentes du marché et nous attendons une accélération au second semestre fiscal (F2H) grâce à des comparaisons plus faciles », ont-ils écrit. ** Les recommandations de recherche sur NKE comprennent 24 notes "achat fort" ou "achat", 14 notes "maintien" et 2 notes "vente", selon LSEG

** L'objectif de cours médian à 12 mois sur l'action NKE est de 84 $, ce qui implique une hausse d'environ 27 % par rapport aux niveaux actuels

** Avec le mouvement de jeudi, l'action a baissé d'environ 13 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 12 % pour le Dow Jones industrial average .DJI .