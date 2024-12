Nike fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre

(AOF) - Nike a déclaré pour le deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 78 cents, contre 63 cents de consensus, après 1,03 dollar un an plus tôt. Les revenus de la marque à la virgule s'élèvent à 12,35 milliards de dollars, là où le consensus visait 12,1 milliards de dollars après 13,4 milliards un an avant. La firme américaine s'attend à une baisse à deux chiffres de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Stifel note qu'il a fallu 5 à 6 trimestres à Adidas "pour rétablir la désirabilité de la marque en suivant l'exemple de Bjorn Gulden". "La principale incertitude concerne le calendrier avant que Nike ne revienne dans le jeu", soulève le broker.

Elliott Hill, qui s'est exprimé pour la première fois en tant que directeur général, a déclaré que Nike avait "perdu son obsession pour le sport" et s'est engagé à remettre l'entreprise sur les rails en se recentrant sur le sport et en vendant davantage d'articles à des prix élevés.

