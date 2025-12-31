 Aller au contenu principal
Nike en hausse après que le directeur général Hill a acheté des actions d'une valeur d'un million de dollars
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 17:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

31 décembre - ** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N augmentent de 4 % à 63,64 $

** Selon un document déposé auprès de la SEC, le directeur général Elliott Hill a acheté des actions pour environ 1 million de dollars, soit 16 388 actions à 61,1 dollars l'unité, lundi

** Tim Cook, directeur général d'Apple AAPL.O et membre du conseil d'administration de Nike, a également acheté des actions NKE d'une valeur de 3 millions de dollars la semaine dernière, ce qui a fait grimper les actions de 5 %

** Les achats personnels d'actions par les initiés de Nike ont été "probablement les plus encourageants" dans l'environnement actuel du fabricant de chaussures, a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities

** NKE a fait état d'une baisse des marges brutes au deuxième trimestre et d'une sixième baisse trimestrielle consécutive des ventes en Chine au début du mois

** Cependant, l'amélioration durable des ventes en Amérique du Nord et l'augmentation du marketing sont des signes que le pire est peut-être derrière Nike, selon Siegel

** A la dernière clôture, NKE a baissé de 19,13 % depuis le début de l'année, en passe de connaître sa quatrième année consécutive de baisse

