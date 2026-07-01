Nike en hausse alors que les perspectives en matière de marges apaisent les inquiétudes quant au rythme de la reprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1 avec des précisions sur les prévisions de marge; ajout d'un commentaire d'analyste dans le dernier paragraphe) par Savyata Mishra et Akriti Shah

L'action Nike NKE.N a progressé de plus de 3 % mercredi, les investisseurs ayant salué les premiers signes d'amélioration de la marge bénéficiaire, même si certains sont restés prudents quant au rythme du redressement du géant des vêtements de sport, près de deux ans après l'arrivée à sa tête du directeur général Elliott Hill, chargé de relancer la croissance.

Alors que la société a annoncé mardi des résultats légèrement supérieurs aux prévisions pour son chiffre d’affaires du quatrième trimestre , les ventes en Chine ont chuté de 17 % et elle s’attend à ce que son chiffre d’affaires global continue de baisser au cours du premier semestre de l’exercice 2027, ce qui souligne le caractère inégal de sa reprise.

« Le redressement de Nike progresse lentement », a déclaré Cristina Fernandez, analyste chez Telsey Advisory Group, ajoutant que les tendances des ventes restaient faibles dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les vêtements de sport, ainsi que sur les marchés internationaux, et qu’elles ne devraient pas rebondir avant l’exercice 2028.

Nike peine à retrouver son élan après avoir perdu des parts de marché au profit de concurrents tels qu’Anta, Li Ning et Hoka. Le titre a déjà chuté d’environ 35 % cette année.

Son cours s’est redressé à 42,44 dollars en début de séance, effaçant les pertes enregistrées avant l’ouverture.

LES MARGES MÈNENT UNE REPRISE EN DENTELÉE

Hill réoriente Nike vers ses racines sportives haut de gamme, en privilégiant une gestion plus rigoureuse des stocks, davantage de ventes au prix plein et la reconstruction des relations de gros mises à rude épreuve, plutôt que la poursuite du chiffre d’affaires.

La marge brute trimestrielle de l’entreprise, hors avantage ponctuel de 986 millions de dollars lié à un allègement tarifaire, a reculé de 10 points de base en glissement annuel pour s’établir à 40,2 %. Elle prévoit toutefois une légère progression de sa marge brute au premier trimestre.

Nike intensifie également ses efforts d’innovation, avec plus d’une douzaine de lancements de nouvelles chaussures prévus pour la seconde moitié de l’exercice fiscal en cours, même si M. Hill a précisé qu’il faudrait du temps avant que cela ne se traduise par une croissance durable.

La société a déclaré que le renforcement des activités marketing liées à la Coupe du monde , l’accélération du rythme des lancements de produits et le rebond de la demande pour le football après un ralentissement en avril témoignaient d’une dynamique en amélioration.

« Les segments des vêtements de sport et de la ligne Jordan Streetwear continuent de peser sur les résultats et mettront du temps à se redresser, mais l’activité principale se stabilise », ont déclaré les analystes de Jefferies.

Le chiffre d’affaires du géant des vêtements de sport a reculé de 4 % au quatrième trimestre, à 10,97 milliards de dollars, et la société prévoit une baisse de son chiffre d’affaires comprise entre 1 et 5 % au premier semestre de l’exercice 2027.

LA FAIBLESSE DU MARCHÉ CHINOIS PERSISTE Nike s’attend à ce que ses ventes en Chine restent sous pression, alors que l’entreprise travaille avec ses partenaires de distribution pour écouler les stocks excédentaires, a déclaré Matthew Friend, directeur financier sortant.

La Grande Chine, qui représente environ 15 % du chiffre d’affaires annuel de Nike, est son troisième marché en importance après l’Amérique du Nord et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Certains analystes ont toutefois indiqué qu’il existait des signes précurseurs montrant que les efforts de Nike pour redresser ses activités dans la région commençaient à porter leurs fruits, comme en témoigne une baisse moins importante des ventes au quatrième trimestre par rapport aux prévisions initiales de la société, qui tablaient sur une chute d’environ 20 %.

« Nos inquiétudes concernant la baisse des ventes en Chine et dans le secteur des vêtements de sport sont compensées par une amélioration des marges », ont déclaré les analystes de BofA.