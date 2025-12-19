Nike dérape en raison d'une baisse des marges trimestrielles et des difficultés rencontrées en Chine

19 décembre - ** Les actions de Nike NKE.N chutent de 10 % à 58,68 $, atteignant leur plus bas niveau depuis le mois de mai

** L'action est également en passe de connaître sa pire journée depuis avril

** NKE annonce une baisse des marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif et une sixième baisse trimestrielle consécutive des ventes en Chine

** NKE prévoit également des revenus trimestriels inférieurs aux estimations - données compilées par LSEG

** Dix maisons de courtage ont réduit les prévisions de NKE

** Barclays note que la reprise des ventes à plein prix en Grande Chine est "difficile et peu enviable"

** Jefferies déclare que le nettoyage de la place de marché et les remises à zéro des portefeuilles rétablissent la confiance des partenaires et positionnent NKE pour une croissance à long terme

** 24 des 40 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 14 comme "conservée" et 2 comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 77 dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 13 % depuis le début de l'année