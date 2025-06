Nike dépasse les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices au quatrième trimestre, la directrice générale redoublant d'efforts dans le domaine du sport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike NKE.N a annoncé jeudi une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et a dépassé les estimations de bénéfices, la stratégie de la directrice générale Elliott Hill consistant à axer l'innovation des produits et le marketing sur le sport commençant à porter ses fruits.

La société, qui a été confrontée à la concurrence dans le domaine de la course à pied, a fortement investi dans des lignes de chaussures de course et de baskets telles que Pegasus et Vomero, et a essayé de réduire son stock de modèles plus anciens tels que Air Force 1 et Air Jordan 1, par le biais de remises.

Sous la direction de Mme Hill, qui a rejoint l'entreprise en octobre de l'année dernière, Nike a ravivé ses relations avec ses partenaires grossistes, élargi sa présence auprès d'un plus grand nombre de détaillants physiques et commencé à vendre ses produits sur Amazon.com AMZN.O pour la première fois en six ans.

Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre a chuté de 12 % pour atteindre 11,10 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 14,9 % pour atteindre 10,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Dans le cadre de la stratégie "win now" de Mme Hill, Nike investit également davantage dans le marketing axé sur le sport afin de regagner son avantage en tant que marque sportive.

Jeudi, la société a organisé une tentative de l'athlète sponsorisé Faith Kipyegon de courir un mile en moins de quatre minutes. Suivie par d'autres athlètes vedettes lors de cet événement clinquant, retransmis en direct dans un stade parisien, Faith Kipyegon n'a pas atteint l'objectif , mais a établi un nouveau record officieux.

Nike a annoncé un bénéfice par action de 14 cents pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 12 cents par les analystes.

La Chine continue d'être un point sensible au cours du trimestre, a déclaré la société, car les conditions économiques plus difficiles et la concurrence ont nui à la demande pour les chaussures de sport Nike dans le pays.

Les ventes en Chine ont chuté de 21 % au quatrième trimestre, après une baisse de 17 % au cours des trois mois précédents.

Sa marge brute pour le trimestre clos le 31 mai a chuté de 440 points de base, après une baisse de 330 points de base au troisième trimestre.

Les actions de Nike ont baissé de 2 % dans les échanges prolongés. Elles ont chuté de 19,6 % depuis le début de l'année.