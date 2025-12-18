Nike chute en raison d'un bénéfice du deuxième trimestre en baisse et de pressions tarifaires

18 décembre - ** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N ont baissé de près de 5 % à 62,51 $ après la cloche

** Le groupe annonce une baisse de son bénéfice au 2ème trimestre , sous la pression des tarifs douaniers et de ses efforts pour écouler les stocks vieillissants sur ses marges brutes

** Le bénéfice du 2ème trimestre baisse de 32% à 792 millions de dollars, soit 53 cents par action

** Cependant, les revenus trimestriels ont augmenté de 1% à 12,43 milliards, dépassant les estimations des analystes de 12,22 milliards - selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~15% depuis le début de l'année