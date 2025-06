Nike: chute de 86% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Nike publie un BPA en chute de 86% à 0,14 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2024-25, sous le poids en partie d'une augmentation de 15% des frais de création de la demande avec des dépenses de marketing plus élevées.



La marge brute du fournisseur d'articles de sport a diminué de 4,4 points à 40,3%, du fait de décotes plus élevées et d'une évolution du mix canaux, pour un chiffre d'affaires de 11,1 milliards de dollars, en baisse de 12% (-11% en monnaies locales).



'Le quatrième trimestre a reflété l'impact financier le plus important de nos actions Win Now, et nous nous attendons à ce que les vents contraires s'atténuent à partir de maintenant', estime son CFO Matthew Friend.



Aussi, le dirigeant se dit confiant dans la capacité du groupe à 'naviguer dans cet environnement mouvant et incertain actuel en se concentrant sur ce qu'il peut contrôler et en exécutant ses actions Win Now'.







Valeurs associées NIKE -B- 62,567 USD NYSE +2,82%