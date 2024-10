Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nike: chute de 26% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 08:57









(CercleFinance.com) - Nike publie un bénéfice net en chute de 28% à 1,1 milliard de dollars au titre de son premier trimestre 2024-25, soit un BPA de 0,70 dollar (-26%), malgré une marge brute en augmentation de 120 points de base à 45,4%.



Cette dernière a profité de la baisse des coûts des produits de la marque Nike, de la diminution des coûts d'entreposage et de logistique, ainsi que des effets positifs des mesures de tarification stratégiques depuis l'année précédente.



En revanche, le chiffre d'affaires du fournisseur d'articles de sport s'est contracté de 10% à 11,6 milliards de dollars (-9% hors effets de changes), en raison de baisses dans toutes les zones géographiques pour sa marque éponyme.



Etant en pleine transition au niveau de sa direction, Nike précise qu'il abordera son approche en matière de prévisions lors d'une conférence téléphonique, et que sa journée investisseurs annoncée précédemment est reportée.





