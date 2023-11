Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike: augmentation de 9% du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Nike annonce que son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,37 dollar par action sur les actions ordinaires de classes A et B en circulation, en augmentation de 9% par rapport au niveau précédent.



Le géant des articles de sport précise que ce dividende sera versé à partir du 2 janvier 2024, aux actionnaires enregistrés à la clôture de la séance du 4 décembre prochain. Pour rappel, il a fait part fin septembre d'un dernier BPA trimestriel de 0,94 dollar.



'Nike a toujours fait ses preuves en matière de flux de trésorerie et de rendements solides pour les actionnaires, et l'annonce de ce jour marque la 22e année consécutive où nous augmentons notre dividende', souligne son CEO John Donahoe.





