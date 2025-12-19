 Aller au contenu principal
Nike attendu en forte baisse après ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 13:40

Nike est attendu en forte baisse à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA en baisse de 32% à 0,53 dollar au titre de son 2e trimestre comptable, même si les analystes attendaient en moyenne une baisse encore plus importante.

Le fournisseur d'articles de sport a pâti d'une dégradation de sa marge brute de 300 points de base à 40,6%, une diminution qui traduit selon lui principalement la hausse des droits de douane en Amérique du Nord.

A 12,4 milliards de dollars, son chiffre d'affaires s'est accru de 1% au total, mais a stagné hors effets de change, avec une croissance en Amérique du Nord mais des reculs dans les régions Grande Chine et Asie Pacifique-Amérique Latine.

"Nous avons démontré la résilience de notre portefeuille, réalisant une croissance modeste des ventes tout en gérant les vents contraires du repositionnement de notre activité dans un environnement mouvant", affirme son CFO Matthew Friend.

"Nous opérons les changements requis pour positionner notre portefeuille en vue d'une reprise pleine et entière, et prenons les décisions en temps réel au service de la santé à long terme de nos marques", poursuit le responsable.

