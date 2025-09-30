Nike annonce une hausse surprise de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike NKE.N a fait état mardi d'une hausse surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre et d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, le géant des vêtements de sport renforçant sa présence chez les grossistes et investissant dans des produits plus frais pour maintenir l'intérêt des consommateurs.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 1 % en données brutes pour atteindre 11,72 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à une baisse de 5,1 %, à 11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Nike, synonyme depuis des années de culture sportive, tente de retrouver son identité après une série de trimestres médiocres.

Elle a perdu des parts de marché au profit de rivaux plus jeunes, tels que On et Hoka de Deckers, qui sont de plus en plus considérés comme plus excitants, tandis que la demande sur les principaux marchés - en particulier la Chine - a été irrégulière.

Le directeur général Elliott Hill, qui a pris les rênes l'année dernière, s'est engagé à recentrer la marque sur les sports de base, comme la course à pied, et à produire les types de produits de pointe qui ont fait la réputation de l'entreprise.

La société a également lancé ce mois-ci sa très attendue ligne de vêtements de loisir pour femmes NikeSkims en partenariat avec la marque de Kim Kardashian, alors qu'elle s'attaque à des concurrents tels que Lululemon LULU.O .

Nike a annoncé un bénéfice par action de 49 cents pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne de 27 cents par les analystes.