NIKE À UN NIVEAU RECORD À WALL STREET APRÈS SES RÉSULTATS (Reuters) - Nike a ouvert à un niveau record mercredi à la bourse de New York au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par les ventes en ligne de ses baskets Air Max ainsi que d'autres modèles en Amérique du Nord. Fort de ces résultats encourageants, Nike a annoncé un objectif de chiffre d'affaires annuel supérieur au consensus de de Wall Street. Les ventes sur internet de la marque ont bondi de 82% au cours du premier trimestre à fin août, tandis que l'activité a augmenté de 6% en Chine. Au moins sept courtiers ont relevé leurs objectifs de cours sur douze mois pour le titre, la plus forte hausse venant des analystes de Jefferies, qui ont fait passer leur objectif de cours de 95 à 117 dollars. Randal Konik, analyste à Jefferies, a estimé que l'amélioration des ventes en ligne en Amérique du Nord était la meilleure surprise des résultats trimestriels de Nike. Il s'attend également à de bons résultats sur le long terme, les consommateurs accordant de plus en plus de prix à la santé et au bien-être. A 14h34 GMT, le titre Nike, qui affiche le plus fort gain de l'indice Dow Jones, progressait de 8,5% à 126,84 dollars, après avoir touché un niveau record de 129,94 dollars au cours des premiers échanges. L'équipementier sportif entraîne dans son sillage les marques européennes de sport comme Puma(+3,5%), Adidas (+4,6%) et JD sports (+3,9%). (Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

