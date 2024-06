Nigéria : TotalEnergies lance le développement du champ gazier d’Ubeta

(AOF) - TotalEnergies, opérateur du bloc onshore OML 58 au Nigéria avec une participation de 40%, et la compagnie pétrolière nationale nigériane NNPCL (60 %) ont pris la décision finale d’investissement pour le développement du champ gazier d’Ubeta. Situé à environ 80 km au nord-ouest de Port Harcourt, dans l’État de Rivers, le bloc OML 58 comprend deux champs en production, le champ pétrolier d’Obagi et le champ de gaz et de condensats d’Ibewa. La production de gaz d’OML 58 est traitée dans l’usine d’Obite et alimente le marché local nigérian et l’usine de liquéfaction Nigeria LNG (NLNG).

Situé également sur le bloc OML58, le champ de gaz à condensats d'Ubeta sera développé à partir d'un nouveau cluster de six puits, relié aux installations existantes d'Obite par un gazoduc enterré de 11 kilomètres.

La production, dont le démarrage est prévu en 2027, devrait atteindre un plateau de 300 millions de pieds cubes par jour (soit environ 70 000 bep/j en incluant les condensats).

Le gaz d'Ubeta alimentera l'usine de liquéfaction NLNG, située à Bonny, dont la capacité est actuellement portée de 22 Mt/an à 30 Mt/an et dans laquelle TotalEnergies détient une participation de 15%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.