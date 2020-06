Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nigéria-Boko Haram rase un village, 69 morts Reuters • 10/06/2020 à 01:32









MAIDUGURI, 10 juin (Reuters) - Un village a été rasé et 69 personnes ont perdu la vie mardi dans une attaque de Boko Haram dans l'état de Borno au nord du Nigéria, selon trois sources. Les combattants ont attaqué le village de Faduma Koloram vers midi. Des résidents et des soldats présent sur place ont déclaré que l'attaque avait eu lieu en représailles à des rumeurs de coopération de la population avec les autorités. Un porte-parole de l'armée n'a pas pu être joint dans l'immédiat. (Bureau de Maiduguri, Libby George; version française Camille Raynaud)

