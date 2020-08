Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Niger-Les victimes avaient entre 25 et 50 ans - ONG Acted Reuters • 10/08/2020 à 14:40









PARIS, 10 août (Reuters) - Quatre femmes et quatre hommes âgés de 25 à 50 ans ont perdu la vie dans l'attaque contre un groupe d'employés d'Acted dimanche au Niger, a déclaré lundi l'organisation humanitaire. Parmi elles figurait un volontaire international qui était basé à Niamey, a précisé Frédéric Roussel, directeur du développement et cofondateur de l'ONG, lors d'une conférence de presse à Paris. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.