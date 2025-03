Nicox: visibilité jusqu'au 4e trimestre 2025 après un nouveau financement

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cet horizon de trésorerie pourra qui plus est être prolongé "selon la performance de la ligne de financement". Cependant "si l'une des hypothèses concernant les revenus et les coûts estimés venait à changer, cela pourrait avoir un impact sur la trésorerie de la société".

En tenant compte de la position de trésorerie actuelle, du paiement initial de cette ligne de financement et des revenus d'étape prévus dans le cadre d'accords existants, Nicox estime qu'elle est financée jusqu'au quatrième trimestre 2025, "soit au-delà des premiers résultats de l'étude Denali".

(AOF) - Nicox (-2,03% à 0,29 euro) annonce aujourd’hui l’extension de son horizon de trésorerie jusqu’au quatrième trimestre 2025 avec un paiement initial de 0,5 million d’euros dans le cadre d’une ligne de financement flexible en fonds propres conclue avec Vester Finance. Cette société spécialisée en ophtalmologie précise que ce financement réalisé sous la forme d’un Paceo, porte sur un nombre maximal de 10 millions d’actions (soit une dilution maximale potentielle de 14,5% de son capital actuel et 9,4% sur une base diluée) sur une durée de 24 mois.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.