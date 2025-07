Nicox : un accord de licence exclusif pour un maximum de 191,5 millions d'euros

(AOF) - Nicox et Kowa ont signé un accord concernant les droits exclusifs du NCX 470, un traitement contre le glaucome, pour les États-Unis et l’ensemble des territoires non-licenciés. Nicox va ainsi recevoir un paiement initial de 7,5 millions d’euros. Il pourra prétendre à des paiements d’étapes supplémentaires à court terme si les premiers résultats de l’étude Denali, attendus entre mi-août et mi-septembre 2025, sont positifs et, le cas échéant, lors de la soumission d’une demande de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires américaines prévue pour le deuxième trimestre 2026.

Au total, Nicox pourrait toucher soit 127 millions d'euros ou 191,5 millions d'euros, selon les résultats de l'essai Denali, auxquels s'ajouteront des redevances pouvant atteindre jusqu'à 20 % aux États-Unis.

