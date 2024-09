Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nicox: son partenaire a reçu une approbation en Chine information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Nicox annonce que son partenaire licencié exclusif chinois, Ocumension Therapeutics, a reçu l'approbation de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour la commercialisation de ZERVIATE® (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% pour le prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques en Chine.



ZERVIATE est la première et unique formulation sous forme de collyre de l'antihistaminique cétirizine, le principe actif de ZYRTEC®. Il est actuellement commercialisé aux Etats-Unis par Harrow, le partenaire exclusif de Nicox aux Etats-Unis, pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.



“L'approbation de ZERVIATE pour sa commercialisation en Chine est une étape cruciale franchie par notre partenaire, Ocumension Therapeutics. Nous avons pleinement confiance en leurs capacités à orchestrer un lancement rapide et à tirer parti de leur solide présence commerciale à travers le pays pour maximiser la pénétration du marché'. a déclaré Emmet Purtill, VP Business Development de Nicox.



'Ce nouveau lancement apportera une nouvelle source de revenus à Nicox qui recevra des redevances entre 5% et 9% et des paiements d'étapes sur les ventes nettes de ZERVIATE par Ocumension en Chine. Ocumension estiment un pic des ventes à plus de 100 millions de dollars par an d'ici 7 ans.”





Valeurs associées NICOX 0,24 EUR Euronext Paris +52,83%