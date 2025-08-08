 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nicox: Soleus Capital Management passe sous les 5%
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 13:42

(Zonebourse.com) - Soleus Capital Management LP a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er août, par l'intermédiaire de la société SCOF AIV LP qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nicox , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, indirectement, 3.602.206 actions Nicox représentant autant de droits de vote, soit 4,63% du capital et des droits de vote de la société biopharmaceutique spécialisée dans l'ophtalmologie.

NICOX
0,5480 EUR Euronext Paris -12,18%
