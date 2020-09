Nicox SA, une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui avoir sélectionné la dose 0,1% de NCX 470 pour le programme de phase 3 suite à l'achèvement de la partie adaptative de l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc. Comme il est d'usage dans les études avec un design adaptatif, et afin de préserver l'intégrité de l'étude, aucune donnée de la partie adaptative ne sera divulguée jusqu'à l'achèvement de cette étude. NCX 470, le principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, est un nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de seconde génération. NCX 470 fait l'objet d'un accord de concession de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le marché chinois et les marchés de Corée et d'Asie du Sud-Est.