Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui avoir sélectionné un nouveau candidat au développement, le NCX 1728, issu de son programme de recherche de composés brevetés axé sur des composés modulés par l'oxyde nitrique (NO) réduisant la PIO. Un analogue de cette molécule a démontré1 des résultats positifs chez des primates non humains présentant une hypertension oculaire en comparaison avec le travoprost 0,1%, un analogue de prostaglandine. Les analogues de prostaglandines sont le traitement standard pour la réduction de la PIO. Nicox détient les droits exclusifs mondiaux du NCX 1728. Une optimisation complémentaire des formulations ophtalmiques sera effectuée avant d'initier les tests formels préalables nécessaires au dépôt d'un dossier d'Investigational New Drug (IND). Le NCX 1728 est une invention des laboratoires de recherche de Nicox à Bresso (Milan, Italie). Ce composé est issu de la plateforme de recherche de composés donneurs de NO brevetés qui a permis à Nicox de développer une position de leader scientifique et stratégique dans l'application thérapeutique des composés donneurs de NO.