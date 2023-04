Nicox : Résumé financier et point d’activité du premier trimestre 2023

Nicox présente un résumé financier et les principales activités de Nicox SA et de ses filiales (le ʺGroupe Nicox”) pour le premier trimestre 2023. Le chiffre d’affaires net du premier trimestre 2023 s'est élevé à €0,8 million (entièrement composé de paiements de redevances nettes) contre, pour le premier trimestre 2022, €0,7 millions (entièrement composé de paiements de redevances nettes). Au 31 mars 2023, le Groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €21,4 millions contre €27,7 millions au 31 décembre 2022. La Société estime être financée jusqu’au deuxième trimestre 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470. Au 31 mars 2023, la dette financière du Groupe Nicox s’élevait à €22,8 millions dont (i) €18,8 millions de financement obligataire accordé par Kreos Capital en janvier 2019, (ii) €1,7 millions de prêts garantis par l'Etat accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et (iii) €2,3 millions de valeur actuelle attribuée à l'option de vente accordée dans le cadre de la levée de fonds réalisée en novembre 2022. Le paiement de cette dette n'interviendrait qu'en cas d'exercice de l'option de vente, sous réserve des conditions énoncées à la note 2 du communiqué de presse. Le nombre total de prescriptions de VYZULTA aux Etats-Unis a augmenté de 23% au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022.