Nicox : Résumé financier du quatrième trimestre 2022

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente un résumé financier de Nicox SA et de ses filiales (le ʺgroupe Nicox”) pour le quatrième trimestre 2022. Le chiffre d’affaires net du quatrième trimestre 2022 s'est élevé à €1,0 million (entièrement composé de paiements de redevances nettes). Le chiffre d’affaires net sur l’ensemble de l’année 2022 était de €3,3 millions (entièrement composé de paiements de redevances nettes). Au 31 décembre 2022, le groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €27,7 millions contre €42,0 millions au 31 décembre 2021 et €25,6 millions au 30 septembre 2022. La Société a réalisé une levée de fonds par augmentation de capital réservée à catégorie en novembre 2022 et estime être financée jusqu’au deuxième trimestre 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470. Au 31 décembre 2022, la dette financière du groupe Nicox s’élevait à €20,5 millions. Le nombre total de prescriptions de VYZULTA® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% aux Etats-Unis a augmenté de 25% au quatrième trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021. VYZULTA, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, a été lancé dans 15 pays et devrait l’être dans environ 10 autres pays en 2023 et au-delà.