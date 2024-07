Nicox : Résumé financier du deuxième trimestre 2024

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, publie aujourd’hui le chiffre d’affaires et la position de trésorerie de Nicox SA et de ses filiales (le « Groupe Nicox ») pour le deuxième trimestre 2024 et fourni une mise à jour sur ses activités clés.



Le chiffre d’affaires du groupe Nicox s’élève à 1,6 millions d'euros (chiffre d’affaires net de 1,0 million d’euros) pour le deuxième trimestre 2024



Le Groupe Nicox dispose de 7,8 millions d’euros de trésorerie au 30 juin 2024, ce qui finance la Société à minima jusqu’à février 2025