Nicox: résultats de phase 3 attendus à la fin de l'été 30/06/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé lundi que les premiers résultats de son essai clinique de phase 3 portant sur des patients atteints d'un glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire étaient attendus entre mi-août et mi-septembre.



La société spécialisée en ophtalmologie indique que le dernier patient ayant participé à l'étude, qui a inclus un total de 696 personnes, a maintenant terminé son traitement et ses visites de suivi.



Nicox dit prévoir de déposer une demande de mise sur le marché pour son nouveau collyre NCX 470 aux Etats-Unis au premier semestre 2026, sous réserve de la mise en place d'un partenariat ou de l'obtention des financements nécessaires.



Suite à ces annonces, le titre Nicox grimpait de 5,4% lundi à la Bourse de Paris à l'approche de la mi-journée.





