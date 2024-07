Nicox : Recrutement du dernier patient aux Etats-Unis dans l’étude clinique de phase 3 Denali sur NCX 470

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui le recrutement et la randomisation du dernier patient aux Etats-Unis dans son étude clinique de phase 3 Denali sur NCX 470.



L’étude clinique Denali évalue le sécurité et l’efficacité de NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire et les premiers résultats sont toujours attendus pour le deuxième semestre 2025, sur la base de l’achèvement du recrutement des patients aux Etats-Unis et des progrès continus dans l’avancée de l’étude en Chine, où le recrutement des patients se poursuit. Plus de 95% du nombre de patients total ciblé dans cette étude a été randomisé.