Nicox prévoit de rembourser intégralement ses dettes financières, NCX 470 ayant été dé-risqué et licencié dans le monde entier

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui qu’elle prévoit de rembourser l’intégralité de ses dettes financières existantes en 2026 et fourni une mise à jour de son portefeuille de produits et de sa situation financière. Cela fait suite aux récentes annonces concernant l’accord de licence de NCX 470 avec Kowa qui est venu compléter notre couverture mondiale et les résultats positifs de son second essai clinique pivot de Phase 3, Denali. NCX 470 remplit les conditions requises pour le dépôt des NDA aux Etats-Unis et en Chine, avec une soumission prévue pour le premier semestre 2026 aux Etats-Unis, puis ultérieurement en Chine. Sur la base de ces soumissions, la Société anticipe de générer des revenus récurrents dés 2027, en plus des paiements d'étape à recevoir liés à la soumission et à l'approbation. Les coûts liés aux dépôts de NDA sont à la charge de nos partenaires.