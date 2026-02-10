Nicox : Présentation des données des études de Phase 3 de NCX 470 au congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society (AGS)

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que les résultats des études de phase 3, dont deux présentations orales sur podium, seront présentés lors du prochain congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society (AGS) (du 19 au 22 février 2026 à Rancho Mirage, Californie, Etats-Unis).

“L’opportunité de présenter les données de nos études de phase 3 sur NCX 470, notamment lors de deux présentations orales de premier plan, lors du prochain congrès annuel de l’American Glaucoma Society (AGS) souligne les progrès considérables réalisés par Nicox pour confirmer l’efficacité médicale de ce nouveau produit. Cette reconnaissance intervient à un moment clé alors que nous préparons les soumissions règlementaires pour NCX 470 aux États-Unis et en Chine avec nos partenaires licenciés, Kowa et Ocumension respectivement ». a déclaré Doug HUBATSCH, Vice-Président Exécutif et Directeur Scientifique de Nicox. « Le congrès de l’AGS offre l’opportunité de présenter à des professionnels de l’ophtalmologie spécialisés dans le glaucome, une analyse plus détaillée des données soutenant l’efficacité, la sécurité et le mécanisme d’action de NCX 470, lors d’un événement de référence, animé par des leaders d’opinion reconnus et respectés ».