 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nicox : Présentation des données des études de Phase 3 de NCX 470 au congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society (AGS)
information fournie par Boursorama CP 10/02/2026 à 07:30

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que les résultats des études de phase 3, dont deux présentations orales sur podium, seront présentés lors du prochain congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society (AGS) (du 19 au 22 février 2026 à Rancho Mirage, Californie, Etats-Unis).
“L’opportunité de présenter les données de nos études de phase 3 sur NCX 470, notamment lors de deux présentations orales de premier plan, lors du prochain congrès annuel de l’American Glaucoma Society (AGS) souligne les progrès considérables réalisés par Nicox pour confirmer l’efficacité médicale de ce nouveau produit. Cette reconnaissance intervient à un moment clé alors que nous préparons les soumissions règlementaires pour NCX 470 aux États-Unis et en Chine avec nos partenaires licenciés, Kowa et Ocumension respectivement ». a déclaré Doug HUBATSCH, Vice-Président Exécutif et Directeur Scientifique de Nicox. « Le congrès de l’AGS offre l’opportunité de présenter à des professionnels de l’ophtalmologie spécialisés dans le glaucome, une analyse plus détaillée des données soutenant l’efficacité, la sécurité et le mécanisme d’action de NCX 470, lors d’un événement de référence, animé par des leaders d’opinion reconnus et respectés ».

Valeurs associées

NICOX
0,3480 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.02.2026 07:58 

    (Actualisé avec Kering, Philips, TUI, Osram et Standard Chartered) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les ... Lire la suite

  • AIRBUS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    AIRBUS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.02.2026 07:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Le géant français du luxe Kering, lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de son nouveau directeur général Luca de Meo, présente mardi ses résultats annuels ( AFP / Eric PIERMONT )
    Kering, toujours plombé par Gucci, voit son bénéfice net plonger de 93,6%
    information fournie par AFP 10.02.2026 07:48 

    Le géant français du luxe Kering , propriétaire de Gucci, lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de son nouveau directeur général Luca de Meo, a annoncé mardi des ventes en baisse de 13% en 2025 et un plongeon de son bénéfice net de 93,6%. ... Lire la suite

  • AIR LIQUIDE : Le mouvement reste haussier
    AIR LIQUIDE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 10.02.2026 07:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank