Nicox : Point financier sur le troisième trimestre 2024 et résultats financiers du premier semestre 2024

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires et la trésorerie de Nicox et de ses filiales (le « Groupe Nicox ») pour le troisième trimestre 2024 ainsi que les résultats financiers de Nicox SA (la « Société ») pour l'exercice clos au 30 juin 2024 tels qu’arrêtés par le Conseil d'administration le 16 octobre 2024 et fait un point sur les étapes clé à venir. Comme annoncé précédemment, la Société ne présente plus de comptes consolidés selon les normes IFRS et les chiffres divulgués pour le Groupe sont communiqués à titre d’information.