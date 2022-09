Nicox : Point des activités et résultats financiers du premier semestre 2022

Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente les principales activités et les résultats financiers de Nicox SA et de ses filiales (le ʺGroupe Nicox”) pour le premier semestre 2022. Au 30 juin 2022, le groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €31,6 millions contre €35,1 millions au 31 mars 2022 et €42,0 millions au 31 décembre 2021. La Société estime être financée jusqu’au quatrième trimestre 2023, sur la base du développement du NCX 470 seul et en présumant de l’extension de la période pendant laquelle seuls les intérêts de la dette existante de Kreos seront payés. Au 30 juin 2022, le groupe Nicox avait une dette financière de €20,6 millions dont €18,6 millions de financement obligataire accordé par Kreos Capital en janvier 2019 et de prêts garantis par l'Etat d’un montant total de €2 millions accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le chiffre d’affaires net pour le premier semestre 2022 s’est élevé à €1,4 millions (incluant €1,3 millions de paiements de redevances) contre €1,3 millions pour le premier semestre 2021 (dont €1,2 millions de paiements de redevances). Les dépenses opérationnelles pour le premier semestre 2022 se sont élevées à €12,7 millions contre €13,4 millions pour le premier semestre 2021. Le Groupe Nicox a enregistré une perte nette de €17,0 millions pour les six premiers mois de l’année 2022 contre une perte nette de