Nicox : Point d'activité et résumé financier du quatrième trimestre 2020

Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente les principales activités et un résumé financier concernant Nicox SA et ses filiales (le ?groupe Nicox") pour le quatrième trimestre 2020 ainsi que les points d'inflexion clé attendus en 2021.

Initiation de deux grandes études cliniques : Denali, la deuxième étude de phase 3 pour le NCX 470 dans le glaucome et Mississippi, une étude de phase 2b pour le NCX 4251 dans la blépharite, Initiation par notre partenaire Ocumension Therapeutics d'une étude clinique de phase 3 pour ZERVIATETM en Chine dans la conjonctivite allergique, Augmentation des prescriptions aux Etats-Unis pour VYZULTA® de 29% au quatrième trimestre 2020 par rapport au quatrième trimestre 2019, et pour ZERVIATETM de 56% au quatrième trimestre 2020 par rapport au troisième trimestre 2020 , Chiffre d'affaires net pour le quatrième trimestre 2020 de €5,8 millions, chiffre d'affaires net pour l'année 2020 de €8,9 millions et trésorerie au 31 décembre 2020 de €47,8 millions

Au 31 décembre 2020, le groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de €47,8 millions contre €28,0 millions au 31 décembre 2019 et €42,2 millions au 30 septembre 2020. Le chiffre d'affaire net3 pour le quatrième trimestre 2020 était de €5,8 millions (constitué de €0.3 million de paiements de redevances et de €5.5 millions de paiements d'étape provenant des €14.0 millions versés par Ocumension en mars 2020 et comptabilisés initialement en produ