Nicox : Nouveau brevet délivré pour le NCX 470, exclusivité prolongée en Europe jusqu'en 2039

Nicox SA , société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui qu'un brevet de formulation couvrant le NCX 470 a été délivré par l'Office Européen des Brevets, prolongeant l'exclusivité européenne de la protection du NCX 470 jusqu'en 2039. Un brevet équivalent a déjà été délivré aux Etats-Unis et le NCX 470 est également protégé par un brevet couvrant sa composition de matière. NCX 470, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, est un nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de seconde génération, pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. NCX 470 est actuellement évalué dans l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc qui a été initiée aux Etats-Unis en juin 2020 avec les premiers résultats actuellement attendus au quatrième trimestre 2021. Le démarrage d'une deuxième étude de phase 3, Denali, est attendu d'ici fin 2020 et inclura des sites cliniques à la fois aux Etats-Unis et en Chine, avec une majorité de patients qui seront recrutés aux Etats-Unis