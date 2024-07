Nicox nomme le dirigeant biotech expérimenté Damian Marron Président du Conseil d’administration et Marc Le Bozec administrateur

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la nomination du dirigent biotech, directeur et président non-exécutif et conseil très expérimenté dans le domaine de la santé, Damian Marron au poste de Président du Conseil d’administration. Marc Le Bozec, entrepreneur en sciences de la vie, rejoint également le Conseil d’administration de Nicox. Damian Marron et Marc Le Bozec sont tous deux des administrateurs indépendants conformément au critère de recommandation n°3 du code Midlenext.