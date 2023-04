Nicox : Lettre aux Actionnaires

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est convoquée pour le 1er juin 2023, date du premier anniversaire de ma nomination aux fonctions de Directeur Général de Nicox, ce qui me donne l'occasion de partager quelques réflexions personnelles, de revenir sur nos réalisations et de présenter notre vision pour nos activités futures à bâtir sur des fondations solides.En ces temps difficiles pour les sociétés biotech, je travaille au sein de Nicox avec des personnes dévouées, expérimentées et engagées dont plusieurs ont une longue ancienneté, ce qui témoigne de la culture de notre Société. Avec ces collaborateurs et les membres plus récents de l’équipe, nous avons accompli un travail important dans une période chargée de défis mondiaux.