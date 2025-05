Nicox: le titre grimpe après une avancée au Japon information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - L'action Nicox revient à des plus hauts de deux mois mardi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une avancée pour son traitement de l'hypertension oculaire au Japon.



A 11h30, le titre grimpe de plus de 20%, signant l'une des plus fortes progressions du marché parisien.



Le spécialiste de l'ophtalmologie a annoncé ce matin que son partenaire exclusif au Japon, Kowa, avait reçu les autorisations nécessaires afin de lancer des essais cliniques de Phase 3 sur le NCX 470, un nouveau collyre.



Pour Nicox, cette approbation va déclencher un paiement d'étape d'un million d'euros, avant un second versement de deux millions d'euros attendu au moment du démarrage des essais cliniques, prévu dans le courant de l'année.



Avec ce total de trois millions d'euros, son horizon de trésorerie se trouve ainsi étendu au moins jusqu'à la fin de l'année 2025, précise la société dans un communiqué.



Au-delà du lancement de l'étude clinique de Phase 3 pour NCX 470 au Japon attendu au deuxième semestre 2025, la prochaine étape clé pour le groupe sera la publication, prévue au troisième trimestre, des résultats de l'étude clinique de Phase 3 évaluant NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.





