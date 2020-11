Nicox : Initiation de couverture analyste par Kepler Cheuvreux

Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui l'initiation d'une couverture analyste de Nicox par Kepler Cheuvreux, une société européenne de services financiers indépendante de premier plan classée premier courtier indépendant en Europe (source : Institutional Investor 2020). L'analyse financière de Kepler Cheuvreux publiée le 25 novembre 2020 est accessible sur le site internet www.keplercheuvreux.com dans la section « Research Public Access ». Le titre Nicox est également suivi par Bryan, Garnier & Co en France et H.C Wainwright & Co., Oppenheimer & Co. Inc. ainsi que Cantor Fitzgerald aux Etats-Unis.