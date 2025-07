Nicox et Kowa signent un accord clé pouvant atteindre jusqu’à 191,5 millions d’euros pour les droits exclusifs du traitement du glaucome NCX 470 aux Etats-Unis et dans l’ensemble des territoires non-licenciés

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la signature d’un nouvel accord majeur relatif à NCX 470 avec Kowa Company, Ltd., une société japonaise active à l’international dans le secteur pharmaceutique et engagée dans une recherche innovante, le développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques. Cet accord pouvant atteindre 191,5 millions d’euros lui confère des droits exclusifs pour développer et commercialiser NCX 470, le collyre ophtalmique bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) de Nicox, pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome ou d’hypertension oculaire. Ces droits couvrent les États-Unis et l’ensemble des territoires du monde, en dehors du Japon, de la Chine, de la Corée et de l’Asie du Sud-Est. Kowa détient déjà un contrat de licence pour NCX 470 pour le Japon, où l’initiation d’un essai de Phase 3 est en préparation. NCX 470 est également licencié à Ocumension Therapeutics pour la Chine, la Corée et l’Asie du Sud-Est.