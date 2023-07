Nicox en nette hausse après une étude sur les perspectives commerciales du NCX 470

(AOF) - Nicox (+ 14,69% à 0,53 euro) affiche une des plus fortes hausses du marché SRD après avoir rendu publique une étude de marché selon laquelle son produit NCX 470, en développement pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome, pourrait voir ses ventes nettes mondiales annuelles atteindre au moins 300 millions de dollars dans les huit années à compter des lancements commerciaux aux États-Unis et en Chine. La biotech spécialisée en ophtalmologie précise qu'elle recherche des partenariats commerciaux aux Etats-Unis et au Japon pour ce produit.

Nicox ajoute que NCX 470 est protégé au niveau mondial par des brevets couvrant la composition de matière jusqu'en 2029, avec une potentielle extension de la durée de la protection pouvant atteindre 5 ans aux Etats-Unis et en Europe, et par des brevets portant sur la formulation jusqu'en 2039 aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et en Chine et dans d'autres territoires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.