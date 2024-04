Nicox : Deuxième convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 6 mai 2024 et désignation d’un mandataire ad hoc

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, informe ses actionnaires que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, n’ayant pu délibérer le 10 avril 2024 faute de réunir le quorum requis, se tiendra, sur seconde convocation, le lundi 06 mai 2024 à 14 heures 30, dans les bureaux de BuroClub – Drakkar 2 Bâtiment D – 2405 route des Dolines – 06560 Valbonne Sophia Antipolis.



L’ordre du jour et le texte des projets de résolutions proposés à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires restent inchangés, ils sont contenus dans l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°36 du 22 mars 2024 (n° 2400592).