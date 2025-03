Nicox: dernier patient dans l'étude de phase 3b Whistler information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - Nicox annonce que la visite finale du dernier patient a été effectuée dans l'étude clinique de phase 3b Whistler.



Cette étude clinique vise à évaluer le mécanisme d'action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) du NCX 470 dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO).



18 volontaires sains atteints d'hypertension oculaire ont été recrutés dans l'étude de phase 3b Whistler.



Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'action du NCX 470 sur les paramètres de l'humeur aqueuse, notamment le drainage à travers le réseau trabéculaire et la pression veineuse épisclérale.



NCX 470 est un nouveau collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.





