Nicox : Damian Marron nommé président du conseil d'administration

(AOF) - Nicox annonce la nomination de Damian Marron au poste de président du conseil d’administration en remplacement de Jean-François Labbé qui prend sa retraite à titre de président et membre du conseil d’administration à la fin de son mandat. Damian Marron est actuellement président du conseil d’administration de Circio Hodling ASA, de Imophoron et d’Indegra Therapeutics. Marc Le Bozec, entrepreneur en sciences de la vie, rejoint également le conseil d’administration de Nicox, alors que Les Kaplan a décidé de quitter ce cénacle.

Nicox présente Damian Marron comme "un dirigeant chevronné, quatre fois PDG" qui présente "un bilan avéré en matière de création de valeur au travers de financements public, de capital-risque, de la gestion de portefeuilles, de fusions et acquisitions et d'accords de licence, ainsi que de collaborations en R&D". Il possède "une vaste expérience tant dans des rôles exécutifs qu'en tant qu'administrateur indépendant, avec une spécialisation en immuno-oncologie, thérapie cellulaire et maladies orphelines".

Gavin Spencer est toujours directeur général et administrateur de la société.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.