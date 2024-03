Nicox concentre ses forces sur le développement de son produit NCX 470

(AOF) - Nicox annonce que ses ressources sont concentrées sur le développement clinique de son principal programme, le NCX 470, contre le glaucome. La biotech spécialisée en ophtalmologie compte sur l’obtention au deuxième semestre 2025 des résultats principaux de l’étude clinique de phase 3 Denali sur ce produit chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Son objectif stratégique est de sécuriser un financement pour soutenir le développement clinique du NCX 470.

"Nous réduisons les coûts et la taille de l'organisation" et "nous nous concentrons sur l'obtention d'un financement pour sécuriser la restructuration de la dette et fournir un traitement innovant avec le NCX 470” a déclaré Gavin Spencer, nouveau directeur général de Nicox.

“ Nous entretenons des discussions avec des partenaires potentiels pour le NCX 470 aux États-Unis et dans d'autres territoires, au-delà de ceux faisant déjà l'objet d'accords de licence, et les tenons informés de l'avancement du programme. ”

