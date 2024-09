Nicox : Christine Placet nommée administrateur

(AOF) - Nicox, société spécialisée en ophtalmologie, annonce que Michele Garufi met fin à son mandat d’administrateur. Le conseil a nommé Christine Placet, directrice générale et directrice financière très expérimentée dans l’industrie des biotechnologies, comme nouvel administrateur. Christine Placet a débuté comme auditeur chez Ernst &Young et a ensuite acquis une large expérience de direction financière dans des petites et moyennes entreprises.

En 2004, elle rejoint la société de biotechnologie Trophos en tant que directrice Financière, puis directrice Générale. S

Sous sa direction, Trophos a été racheté par Roche pour 470 millions d'euros en 2015.

Elle devient directrice générale d'Horama (aujourd'hui Coave Therapeutics) en 2016, concluant avec succès plusieurs levées de fonds et faisant ainsi progresser un produit clé vers sa phase de développement.

En 2021, elle évolue vers le conseil et rejoint Theranexus en avril 2024 en tant que directrice financière.

