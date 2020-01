Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicox-Chiffre d'affaires de €0,6 million au T4 2019 Reuters • 21/01/2020 à 07:38









PARIS, 21 janvier (Reuters) - Nicox SA NCOX.PA , société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce mardi: * UN CHIFFRE D'AFFAIRES NET POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2019 DE €0,6 MILLIONS CONTRE 3,3 MILLIONS AU T4 2018 * LA PRÉPARATION DE LA PHASE 3 DE DÉVELOPPEMENT CLINIQUE DU NCX 470 POUR LE GLAUCOME APRÈS LES RÉSULTATS POSITIFS DE L'ÉTUDE DE PHASE 2 * NCX 470 - UNE RÉUNION DE FIN DE PHASE 2 AVEC LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) AMÉRICAINE EST PRÉVUE AU PREMIER TRIMESTRE 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur NCOX.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NICOX Euronext Paris 0.00%