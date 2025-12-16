Nicox avance pour le NCX 470

(AOF) - Nicox a indiqué l’achèvement, avec succès, de la génération et de l’analyse de l’ensemble des données clés nécessaires pour soutenir le dépôt des demandes d’autorisation de mise sur le marché (NDA) aux Etats-Unis et en Chine. Ces données comprennent notamment toutes les données issues d’essais cliniques et de stabilité à long terme portant sur les lots de principe actif et de produit fini de NCX 470 et sont conformes aux lignes directrices de l’International Council for Harmonisation (ICH).

Le NCX 470 est un nouveau collyre destiné à réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Ce produit est licencié à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, coréen et d'Asie du sud-est et à Kowa dans le reste du monde.

AOF - EN SAVOIR PLUS