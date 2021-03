Nicox : Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 2021

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, convoque ses actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire, le mercredi 14 avril 2021 à 14 heures, dans les bureaux de BuroClub - Drakkar 2 - Bâtiment D - 2405 route des Dolines - 06560 Valbonne Sophia Antipolis. Les informations visées à l'article R.22-10-23 du Code de Commerce, dont le formulaire de vote, seront adressées aux actionnaires sur simple demande écrite. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sur son site internet d'ici le 24 mars 2021. Les actionnaires peuvent voter par procuration, par internet ou assister aux assemblées générales. Un guide expliquant comment voter, et notamment comment voter par internet, sera mis en ligne sur le site internet de la Société au plus tard le 24 mars 2021. Les actionnaires peuvent également contacter l'équipe Relations Investisseurs par e-mail à l'adresse age2021nicox@nicox.com pour toute question sur les modalités de vote.