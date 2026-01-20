Nicox annonce sa participation à des congrès au premier semestre 2026 et la présentation prochaine de données scientifiques

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui sa participation à plusieurs congrès majeurs en ophtalmologie, finance et industrie au premier semestre 2026 et la présentation de données scientifiques clés au prochain Congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society (AGS).



Congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society (AGS) – du 19 au 22 février 2026, Rancho Mirage, Californie, Etats-Unis

• Plusieurs présentations des données des études Denali et Whistler sur NCX 470



Participation aux congrès du premier semestre

• Allinvest securities Biomed Forum le 29 janvier 2026 à Paris, France

• MidCap Event – le 5 février 2026 à Franckfort, Allemagne

• Investor Access du 8 au 9 avril 2026 à Paris, France

• Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2026 Annual meeting du 3 au 7 mai 2026 à Denver, Colorado, Etats-Unis

• BIO International Convention du 22 au 25 juin 2026 à San Diego, Californie, Etats- Unis



Des membres de l'équipe dirigeante participeront à des rendez-vous individuels pendant cesconférences. Si vous souhaitez organiser une rencontre lors de l’un de ces évènements,veuillez nous contacter à communications@nicox.com.