Nicox annonce que le dernier patient a terminé l’essai clinique de Phase 3 Denali sur NCX 470

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que le dernier patient a terminé l’essai

clinique de Phase 3 Denali, évaluant l’efficacité et la sécurité de NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Cette étape franchit, tous les patients ont maintenant terminé leur traitement et leurs visites de suivi.

Un total de 696 patients a été recruté dans l’essai et les premiers résultats sont attendus entre mi-août et mi-septembre 2025.